بحث التعاون بين السلطنة والسعودية في مجالات الخدمة المدنية

تم أمس بحث أوجه التعاون بين السلطنة والمملكة العربية السعودية في مجالات الخدمة المدنية وسبل تعزيزها.

ففي هذا الاطار استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بمكتبه أمس سعادة ماجد بن بتال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري وسعادة المهندس فيصل باخشوين وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق لهما، الذين يزورون السلطنة حالياً.

في بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بسعادة الوكيلين والوفد المرافق لهما، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين وإلى أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات والإستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في كلا البلدين والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية. مؤكدا معاليه على أن هذه الزيارة تعزز التعاون القائم حالياً بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر الاستقبال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وعدد من مدراء العموم والمسؤولين بالوزارة.

كما قام صباح امس الوفد بالاطلاع على الخدمات الالكترونية بالوزارة والتي قدمها نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء من خلال عرضاً مرئياً حول الخدمات الإلكترونية، كما قدم الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التوظيف عرضاً مرئيأ عن نظام التوظيف المركزي الإلكتروني وقدم فهد بن احمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية عرضاً مرئياً حول منظومة الأداء الفردي (كفاءة)، فيما قدم أحمد بن إسماعيل السويد مدير عام التطوير وضمان الجودة عرضاً مرئياً حول منظومة الأداء المؤسسي (إجادة)، كما قام الوفد بزيارة القاعات المخصصة لإجراء الاختبارات التحريرية للوظائف التي تعلن عنها وزارة الخدمة المدنية كما استمع الوفد لشرح عن نظام التوظيف المركزي وإجراءاته ومميزاته.