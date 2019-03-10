رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تنظم فعاليات في التثقيف المروري

في المحليات 11 مارس,2019 نسخة للطباعة

في إطار فعاليات أسبوع التثقيف المروري نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس فعاليات للتوعية المرورية لمنتسبي وزارة الدفاع ورئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

رعى الفعاليات العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

وقد استهلت هذه الفعاليات ـ التي أقيمت على مسرح قوات السلطان المسلحة ـ بمحاضرة توعوية مسجلة تحدثت عن حرص الدين الإسلامي الحنيف على المحافظة على النفس البشرية، كما تم عرض فيلم عن السلامة المرورية وحجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها الحوادث المرورية.

عقب ذلك ألقى الباحث عبدالله بن علي الشحري من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بصلالة محاضرة توعوية ذهب فيها إلى أهمية المحافظة على ما تنعم به عمان من أمن واستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ وما تنعم به من أنظمة وقوانين تكفل بقاء استقرارها وعلى رأسها تلك الأنظمة المعنية بالمحافظة على الإنسان العماني ومنها القوانين المرورية، واحتفاء بهذه المناسبة قدمت قصيدة شعرية معبّرة.

بعدها توالت باقي فعاليات أسبوع التثقيف المروري، حيث ألقيت محاضرة لشرطة عمان السلطانية تحدثت عن حوادث المرور والأضرار النفسية والجسدية الناتجة عنها مع التأكيد عليها من خلال بعض الأرقام والحقائق المرورية وحجم الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية جنباً إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى في سبيل الحد من حواث السير والخطط التوعوية في كافة المحافظات والولايات مع إبراز مدى تطور الوعي المروري لدى قائدي المركبات وجهود شرطة عمان السلطانية في الحد من الحوادث المرورية، بعد ذلك قدم فصيل نقليات رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة عرضاً مسرحياً بعنوان:(عندما يموت الضمير).

وتقديراً لإجادتهم في القيادة قام راعي المناسبة بتسليم الشهادات للمجيدين من منتسبي مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومكتب الأمين العام بوزارة الدفاع ورئاسة أركان قوات السلطان المسلحة للعام المنصرم 2018م، كما تم تكريم المشاركين في فعاليات أسبوع التثقيف المروري لهذا العام.

وفي الختام تجول راعي المناسبة والحضور في معرض الصور الضوئية الذي أقيم بهذه المناسبة مجسّداً مشاهد من واقع الحوادث المرورية ومسبباتها وقواعد السير على الطريق من أجل تحقيق السلامة العامة.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط في وزارة الدفاع وأسلحة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية.