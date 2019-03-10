بدء فعاليات وبرامج الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

بعنوان:(الثورة الصناعية الرابعة ـ تقنيات بلا حدود)

مبتكرات علمية للمعلمين والطلبة بالمدارس واجنحة للواقع الافتراضي وتقنية ثلاثية الأبعاد

مسقط ـ من عبدالله الجرداني: صور ـ من عبدالله باعلوي: هيماء ـ من مبارك الحرسوسي: خصب ـ الخليج 365: منح ـ من سالم البوسعيدي: عبري ـ من محمود زمزم: المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

بدأت أمس بمختلف تعليميات محافظات السلطنة فعاليات الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بنسخته الأولى بعنوان:(الثورة الصناعية الرابعة ـ تقنيات بلا حدود) والذي يستمر حتى الرابع عشر من مارس الجاري.

* مسقط

ففي تعليمية مسقط بدأت فعاليات الاسبوع وذلك لتقييم المشاريع المتأهلة على مستوى المحافظة والبالغ عددها نحو ثمانية وعشرين ابتكاراً، ففي اليوم الأول تمّ تقييم الابتكارات العلمية الطلابية بمصنع الابتكار بواحة المعرفة.

* صور

كما بدأت أمس بتعليمية محافظة جنوب الشرقية فعاليات الأسبوع بنسخته الأولى بعنوان:(الثورة الصناعية الرابعة ـ تقنيات بلا حدود) والذي يأتي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وكلية العلوم التطبيقية بصور والكلية التقنية بإبراء والكلية المهنية بصور وكلية صور الجامعية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ومدارس المحافظة ومختبري الروبوت بالمديرية.

رعى الحفل المكرم الشيخ حمد بن محمد بهوان المخيني عضو مجلس الدولة وبحضور الدكتور ناصر بن عبدالله العبري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ومديرو المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والكوادر التربوية والأكاديمية.

وشهد الأسبوع افتتاح المعرض العلمي والمقام بقاعة صور بكلية العلوم التطبيقية بصور، حيث ضمَّ أركاناً شاركت فيها كل من كلية العلوم التطبيقية بصور وكلية صور الجامعية والكلية المهنية بصور وقسم الإبتكار والأولمبيات العلمي بدائرة تقنية المعلومات ومدارس المروة وقتيبة بن مسلم والسلطان سعيد بن تيمور والعيجة وأحمد بن ماجد والبر ورملة أم المؤمنين صباحي، كما تخلل حفل الأفتتاح تقديم محاضرات علمية وحلقات تدريبية.

* هيماء

كما دشنت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى فعاليات الاسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) النسخة الاولى.

رعى الفعالية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى وبحضور الدكتور سالم بن سعيد المعشني مدير عام تعليمية الوسطى وبحضور مسؤولي المؤسسات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص وعدد من الإداريين والتربويين وبدعم من شركة مصفاة الدقم وشركة هندسة الأطفال.

وقام سعادته بقص شريط الافتتاح والتجول في أروقة المعرض وذلك خلال حفل التدشين الذي أقيم بمدرسة الوسطى للتعليم الأساسي والمكون من ثلاثة اقسام:(الابتكارات الطلابية، والروبوت والذكاء الاصطناعي، والمبتكر الصغير) والتي عرض فيها مشاريع الطلبة الحاصلين على المركز الأول في مسابقات الروبوت والابتكارات الطلابية، كما قام سعادته بافتتاح قاعة الروبوت والذكاء الاصطناعي والتي عرض فيها مشاريع الطلبة الحاصلين على المركز الأول في مسابقة علوم المصفاة.

* خصب

كما دشنت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم النسخة الأولى من الأسبوع الوطني للعلوم والتكنلوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بالقاعة المغلقة بدائرة الشؤون الرياضية بولاية خصب ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

رعى الفعالية سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي.

وتم خلال المعرض استعراض مالايقل عن 20 ابتكاراً حول مختلف مجالات الأنظمة الهندسية والطاقة والنقل والإدارة والعلوم البيئية والطبيعية والرياضيات بالإضافة الى مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي، كما قدم الطلاب المشاركون مشاريع تبرز ما يتمتعون به من قدرات إبداعية في مجال العلوم والتقنيات مما يمثل لهم حافزاً لتنمية انشطتهم التربوية.

* منح

كما بدأت بمركز منح الثقافي صباح أمس فعاليات الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (stem) بمحافظة الداخلية الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات التعليمية.

أقيم الحفل تحت رعاية المكرّم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة بحضور الدكتور محمد بن شامس الحوسني مستشار وزيرة التربية والتعليم وسليمان بن عبدالله السالمي مدير عام تعليمية المحافظة، وتضمن الحفل الافتتاحي تقديم عروض عن علم الفلك باعتباره من العلوم الهامة التي تفتح آفاقاً أوسع للمعرفة والاطلاع.

* عبري

كما احتفلت امس المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة ببدء فعاليات الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بقاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بعبري.

حضر الفعالية المهندس يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا والدكتور عيسى بن خلف التوبي مدير عام التربية والتعليم لمحافظة الظاهرة ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية بعبري وشيوخ وأعيان الولاية وجمع من الأهالي.

وعلى هامش الحفل أقيم المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع ضم العديد من المبتكرات العلمية للمعلمين والطلبة بمدارس ولايات الظاهرة وضم المعرض بين دفتيه كذلك عدة اجنحة للواقع الافتراضي وبرامج تقنية ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزز، والخدمات السحابية وخدمات البوابة التعليمة للطالب ولي الأمر، والموظفين، والمبادرات التكنولوجية، وشرح منهج ستم، ومشروع نبض آخر قطره ماء للطلبة، والحذاء للمكفوفين، وعرض جهاز الانذار (جان)، وجهاز توزيع إدارة المياه الذكي، وضم المعرض كذلك اجنحة للذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء، والروبوتات بمختلف أنواعها، وجناح للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الظاهرة، وجناح لإدارة التجارة والصناعة بمحافظة الظاهرة، وجناح للمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة، وجناح للكلية التقنية بعبري، وجناح للكلية المهنية بعبري بالإضافة إلى جناح لكلية العلوم التطبيقية بعبري، وجناح لمؤسسة آفاق آسيا.

* المصنعة

كما بدأت صباح أمس فعاليات الأسبوع بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة مدارس المحافظة و16 شركة متخصصة في المجالات العلمية والتربوية والثورة الصناعية الرابعة إضافة للمتخصصين في المجالات العلمية والتطبيقية من الجامعات والكليات.

جاء حفل الافتتاح بمدرسة الصلت بن مالك للتعليم الأساسي ومركز التصحيح بولاية المصنعة.

رعى الفعالية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وأقيمت جلسة حوارية بمشاركة الدكتور علي بن شرف الموسوي والدكتور سند بن سليمان المسكري وخالد بن سليمان السيابي وفيصل بن ناصر البوسعيدي حول بدايات الثورات الصناعية في العالم ومجالات الثورة الصناعية الرابعة ومحاورها مستعرضين الأهمية والفوائد التي تقدمها للبشرية ومدى توظيف التقانة الحديثة في المنظومة التعليمية بالسلطنة، لا سيما التنبؤات المستقبلية .. وغيرها الكثير.

كما قام راعي المناسبة بافتتاح المعرض المصاحب والذي يستمر أسبوعاً ويشمل العديد من الأركان والمشاريع الطلابية بمشاركة 16 شركة متخصصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.