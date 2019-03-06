ترأس صباح أمس اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني الاجتماع الثامن عشر لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية بالرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع قادة القوات البرية بدول مجلس التعاون في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.