ابن علوي والحراصي يستقبلان وفدا أميركيا

مسقط ـ العمانية : التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية وفداً أميركياً ضم كلا من روبرت وكسلر رئيس مركز دانيال إبراهام للسلام في الشرق الأوسط ونائبة الرئيس التنفيذي للمركز.

حضر المقابلة المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان ، ورئيس دائرة الموارد البشرية سعادة السفير الدكتور عبدالله بن حمد البادي.

كما استقبل معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون وفدًا أميركيًا ضمّ كلّا من روبرت وِكسلر رئيس مركز دانيَل أبراهام للسلام في الشرق الأوسط وعضو الكونجرس الأميركي السابق وتوني فيرستانديج نائبة الرئيس التنفيذي للمركز.

وقد أوضح معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون أهمية الأدوار التي يقوم بها الإعلامُ عمومًا ، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية على وجه الخصوص، في نشر قيم الحضارةِ والبناء والسلام والوئام بين جميع الأديان والأمم مشيرًا معاليه إلى دور قنوات إذاعة وتلفزيون سلطنة عُمان في إبراز عملية التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتعزيز قيم البناء الوطني والهويّة الحضاريّة العُمانية وقد أشاد الوفد الأميركي بمستوى العلاقات العمانية الأميركية ، والدور العُماني في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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