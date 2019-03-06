بحث التعاون الدفاعي والأمني بين السلطنة وإيطاليا

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه صباح أمس سعادة غويدو كريزيتو عضو البرلمان الإيطالي ورئيس اتحاد الشركة الإيطالية لشؤون الفضاء والدفاع والأمن والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

وقد رحب معالي الأمين العام بوزارة الدفاع بالضيف الإيطالي وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفيرة جمهورية إيطاليا المعينة لدى السلطنة،والوفد المرافق للضيف.

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