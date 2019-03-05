مناقشة تأثير المواد الكيميائية والزئبق والملوثات العضوية الثابتة على المستهلك

في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات

ناقشت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية والمشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التقدم المحرز في دراسات رصد الرصاص والزئبق وﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭ (PCBs) في الدهانات المنزلية المحلية والمستوردة والملوثات العضوية الثابتة في الهواء والتربة والمياه .

وقد تم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس إطلاع أعضاء اللجنة على المستجدات الخاصة بتحديث المسودات الأولية لنظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) واللوائح المنفذة لأحكامه وإعادة تشكيل اللجنة الفنية للمواد الكيميائية وإعداد ملخص عن دور جميع الجهات المشاركة في اللجنة نحو تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية .

فيما تضمن جدول الاجتماع عرض ملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية وتم التطرق إلى عدد من التصاريح التي تم إصدارها وعدد المتعاملين مع الدائرة والزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال العام 2018م ومتابعة توصيات الاجتماعين 17 و18 للجنة الدائمة للمواد الكيميائية والاطلاع على نتائج إجتماع اللجنة الفنية للمواد الكيميائية، ودراسة مسودة لائحة إستخدام أكياس التسوق.

هذا وقد تضمن جدول أعمال اللجنة عرض ملخص عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيماوية بوزارة البيئة والشؤون المناخية خلال العام الحالي ودورها في التعاون مع المؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعض الشركات في عملية الرقابة على المواد الكيميائية وتم التطرق إلى مناقشة آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الاستخدام والتى قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجة الاستخدام) حسب التركيز ويمكن استخدامها في صناعة المتفجرات والمخدرات والأسلحة الكيميائية.