بحث التعاون بين التربية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

فيما تم استعراض معايير المناهج والتقويم في البلدين

استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم صباح أمس صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس بالمملكة والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بتراخيص المعلمين والمعايير المهنية ومعايير المناهج الدراسية، حضر المقابلة من جانب الوزارة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وعدد من المستشارين ومديري العموم بديوان عام الوزارة.

من جانب آخر عرض الوفد السعودي في قاعة خصب بديوان عام الوزارة ثلاثة أوراق عمل عن المركز الوطني للقياس وبرامجه بالمملكة العربية السعودية حضرها سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وجمع من المدعوين.

بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة سعود البلوشي رحب فيها بالضيوف والحضور في زيارتهم للسلطنة وأشاد بالعلاقات المتينة التي تربط السلطنة بشقيقتها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج كما أكد سعادته على أن الحديث عن التربية والتعليم شامل ومتعمق وواسع على اعتبار أن التعليم أصل من أصول الحياة لذلك تهتم دول الخليج بهذا الأصل وتُعنى به عناية فائقة، كما أشار سعادته إلى جوانب التقويم التربوي على أنها ركن أصيل من أركان التربية والتعليم.

ثم ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود – رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس بالمملكة الورقة الأولى بعنوان “هيئة تقويم التعليم والتدريب” تطرق فيها إلى مهام الهيئة وبرامجها.

أما الورقة الثانية فجاءات بعنوان “برنامج معايير المناهج وبرنامج تقويم الأداء المدرسي” قدمها الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام بهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية وجاءت الورقة الثالثة للدكتور عبدالله بن علي القاطعي نائب المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية بعنوان (اختبارات ومقاييس المركز الوطني للقياس) تحدث فيها عن الحاجة لدور القياس والتقويم

هدف اللقاء إلى الاستفادة من التجارب والخبرات في تطوير التعليم، وتبادل الآراء والأفكار حول التقويم التربوي، والتعرف على دور المركز الوطني للقياس وبرامجه بالمملكة العربية السعودية بما يخدم التقويم التربوي بالسلطنة.

كما زار الضيف والوفد المرافق له على هامش اللقاء معرض حديث الألوان في نسخته الخامسة الذي اشتمل على “خمسين” عملا فنيا من أعمال طالبات الصف الثاني عشر من مدرسة حيل العوامر للبنات( 10-12 ) من تعليمية محافظة مسقط، وتعرفوا فيه على مجالات الفنون المختلفة التي اشتغلت عليها الطالبات كالرسم، والتصوير، والأشغال الفنية والحِرَف. وتعرفوا إلى فكرة استناد الأعمال الفنية على تراث السلطنة ونهضتها والمعالم الموجودة فيها بأسلوب فني جميل ومبتكر.