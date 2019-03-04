رئيس اللجنة الوطنية الألمانية للاتحاد اللوثري العالمي يشيد بسياسة السلطنة الداعية للاعتدال والتسامح

خلال لقائه عددا من المسئولين

مسقط ـ العمانية: أشاد المطران فرانك أوتوفريد بسياسة السلطنة الداعية إلى الاعتدال والتسامح وبناء علاقات صداقة وتعاون مع كافة الدول والشعوب وذلك خلال استقبال عدد من المسئولين له أمس .

وكان صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة قد استقبل المطران فرانك أوتفريد رئيس اللجنة الوطنية الألمانية للاتحاد اللوثري العالمي بجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يزور السلطنة حاليا أمس حيث تم خلال المقابلة تبادل أوجه التعاون في جميع المجالات بين البلدين حضر المقابلة سعادة السيد فيصل بن حمود البوسعيدي مستشار وزير التراث والثقافة.

كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في مكتبه امس المطران فرانك أوتوفريد جولي رئيس اللجنة الوطنية الألمانية للاتحاد اللوثري العالمي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور السلطنة حالياً تم خلال المقابلة التطرق إلى قضايا تشجيع التقارب بين الأديان وأهمية الحوار والتعايش المشترك لدعم الأمن والاستقرار في العالم.

وقد أشاد المطران فرانك أوتوفريد بسياسة السلطنة الداعية إلى الاعتدال والتسامح وبناء علاقات صداقة وتعاون مع كافة الدول والشعوب.

حضر المقابلة كل من سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السفير الدكتور بدر بن محمد الهنائي رئيس دائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية .

كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح أمس المطران فرانك أوتفريد جولي رئيس اللجنة الوطنية الألمانية للاتحاد اللوثري العالمي بجمهورية ألمانيا الإتحادية والذي يزور السلطنة حالياً.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالحوار والعمل الثنائي بين الجانبين وضمن إطار الجهود العمانية التي تسعى من خلالها إلى نشر معالم التفاهم والتعايش والتقارب بين الدول والشعوب والمنظمات.