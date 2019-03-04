ابن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير النمسا

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه امس نسخة من أوراق اعتماد سعادة جورج بوستنجر سفير جمهورية النمسا المعين وغير المقيم لدى السلطنة.

وقد رحّب معالي الوزير بسعادة السفير متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين دوام التقدم والنماء.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية النمسا وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة في إطار العلاقات الطيبة التي تربطهما، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر تسليم أوراق الاعتماد سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

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