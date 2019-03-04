مؤتمر دولي بجامعة السلطان قابوس يبحث الإجهاد التأكسدي ودوره في الإصابة بأمراض خطيرة

في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

الأول من نوعه في السلطنة

أكدت الرابطة الدولية للأكسدة ومضاداتها في الغذاء الإجهاد التأكسدي وصلته بأمراض السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأعصاب والشيخوخة وأمراضها وذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الرابطة أمس بجامعة السلطان قابوس .

وخلال يومين متتاليين يستعرض المؤتمر الذي رعاه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة مضادات الأكسدة في الإصابة بأمراض مختلفة ودور (المايكربيوتا) في تشكيل ثورة علمية وطبية على المستوى العالمي ويسلط الضوء على موضوع الانتفاع من مضادات الأكسدة المستخلصة من فضلات الطعام في الشرق الأوسط في إنشاء فريق عمل إقليمي لمبادرات تهدف للانتفاع من فضلات الطعام المهدورة.

وفي افتتاح المؤتمر قالت الأستاذة الدكتورة جمانة صالح نائبة رئيس منظمة مضادات الأكسدة في التغذية والصحة في الشرق الأوسط : إن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث التطورات التقنية والأبحاث في مجال الإجهاد التأكسدي، ويناقش ثلاثة مواضيع رئيسية هي : الإجهاد التأكسدي في الصحة والطب، وتثمين النفايات، والمايكربيوتا.

وقال الأستاذ الدكتور ريتشارد مارون من جامعة القديس يوسف في بيروت ورئيس منظمة مضادات الأكسدة في التغذية والصحة في الشرق الأوسط: إن هذه المنظمة تأسست عام 2015 وهي تابعة للمنظمة العالمية للأكسدة ومضادات الأكسدة” مشيرًا إلى أن المنظمة تسعى للشراكة في منطقة الشرق الأوسط ما بين الجامعات في مجال تداول أبحاث علمية أكثر حول هذه المواضيع، مؤكدًا أهمية هذه المواضيع المرتبطة بجسم الإنسان وصحته.

ويسعى المؤتمر إلى جمع العلماء والخبراء والأطباء وعلماء التغذية والمهنيين العالميين والمحليين المهتمين بمجال الإجهاد التـأكسدي ومضادات الأكسدة التي لها علاقة بالتغذية والصحة في محاولة لتحديث وتطوير المجالات التي لها علاقة بالصناعات الطبية والصيدلانية والمواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية وإعادة تدوير الأطعمة الغير مستهلكة في منطقة الشرق الأوسط.