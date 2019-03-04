الإسكان توافق على قبول 7528 طلب إثبات وتسجيل للأراضي خلال 2018م

في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

فيما تمت معاينة أكثر من 13 ألفا ورفض 2327 أخرى

وصل عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك لدى وزارة الإسكان عام 2018م أكثر من (19) ألف طلب بمختلف محافظات السلطنة في حين بلغ عدد الطلبات التي تمت معاينتها من قبل لجان إثبات وتسجيل الملك بالمحافظات أكثر من (13319) طلباً ، وبلغ عدد القرارات التي تم بموجبها تمليك المواطنين (7528) قراراً، في حين تم رفض (2327) طلب إثبات ملك لعدم وجود سند قانوني لتمليكها ، مشيراً إلى أن الأراضي المرفوضة ستعود أيلولتها إلى الدولة تمهيداً لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين في قوائم انتظار الدور بالمحافظات .

صرح بذلك عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان وأضاف بأن منهجية عمل لجان إثبات الملك قائمة على أساس قبول الطلب بصورة نهائية في حالة وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولاً بدون نزاع ويعود إلى ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه من قبل اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة.

وأشار إلى أن لجان إثبات الملك في المحافظات أعطيت لها الصلاحيات لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات من حيث دراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة مع التأكيد على أن أولوية البت للطلبات القديمة ، مؤكداً بأن الدائرة القانونية بالوزارة تدقق في القرارات التي تصدرها تلك اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات والإعتمادات وصحة المستندات المقدمة والتأكد من توثيق حقوق المواطنين بصورة قانونية.

وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة خلال عام 2018، قال : إن محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد (3669) طلب إثبات مُلك، ثم تليها محافظة الظاهرة بعدد (3030) طلباً، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد (2659) طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة البريمي (230) طلباً وهي الأقل على مستوى المحافظات، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط (1315) طلباً، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة (1164) طلباً، أما في محافظة شمال الشرقية بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (2468) طلباً، وفي محافظة ظفار فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (344) طلباً، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (2343) طلباً، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (1393) طلباً.

واختتم عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بأن الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بالمحافظات يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها لمنع التعدي عليها وحيازتها من جديد، مضيفاً بأن القانون أجاز لأصحاب الطلبات المرفوضة تقديم تظلم يتم دراسته قانونيا قبل اتخاذ الاجراء القانوني المناسب، منوهاً إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة القانونية المقررة تقوم بالتنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.