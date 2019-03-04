في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

لتفعيل وتجسيد الربط التاريخي الحضاري

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

تم أمس بولاية نخل افتتاح معرض رسالة الإسلام من عمان بقلعة نخل التاريخية والذي يأتي ضمن المنظومة الذي يجسد القائمون خلاله الربط التاريخي للدور الحضاري العماني وذلك تزامناً مع رسالة الإسلام للإنسانية.

رعى افتتاح المعرض معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمكرمين.

وقد تم خلال الحفل قص شريط افتتاح المعرض وتجول والحضور في أركانه المختلفة واستمعوا إلى الأوبريت المصاحب لفعاليات المعرض والذي يبرز الدور العماني الذي كان له إسهام عظيم ومشهود وذلك من خلال الوقوف على بعض المحطات التاريخية العمانية واستنطاق الشخصيات والعلماء وتوظيف شخصية الأثر ارتباطاً بالمكان الذي تقام فيه الفعالية وهي قلعة نخل .

وبهذه المناسبة صرح الدكتور محمد بن سعيد المعمري المشرف العام على معرض رسالة الاسلام الذي قال: إن اطلالة المعرض في نسخته المحلية تأتي مواكبة لمسيرة تطوير المعرض والتي بدأت منذ عام ٢٠٠٩م وبعد التطواف العالمي في أكثر من ٣٥ دولة وبـ (٢٦) لغة ، مشيراً إلى أن النسخة المحلية تتضمن العديد من أوجه التطوير ومنها : إعادة إخراج لوحات المعرض ونصوصه وصوره ومواده العلمية ، واستعمال الخط العُماني التقليدي والذي ابتكره الشيخ المؤلف عبدالله بن بشير بن الحضرمي في القرن (١٢) الهجري ، وقام بتحويله إلكترونياً عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي بالإضافة إلى تدشين (أوبريت رسالة الإسلام) والذي يوظف تقنيات مسرح الفانتازيا (الخيال) مع شخصيات الأثر للحديث حول جهود العمانيين عبر التاريخ في غرس قيم التسامح والتعايش بين الجميع ، مؤكداً بأن الفعاليات المصاحبة للمعرض تتضمن عدداً من الأركان تتناسب مع جمهوره من الرجال والنساء والأطفال من أجل تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية روابط المجتمع واستنطاق القيم العمانية القايمة على التسامح والمحبة والإخاء.

وقال: يسعى القائمون على معرض رسالة الإسلام إلى تفعيل وتجسيد الربط التاريخي للدور الحضاري العماني تساوقا مع رسالة الإسلام للإنسانية.

أما هلال بن سالم الهلالي مخرج الاوبريت فقال : إن الأوبريت بشكله الفني وباعتبار الصلت بن مالك أحد رموز وأعلام عُمان ويشارك في ابراز رسالة الإسلام والعدل والتعايش السلمي الذي عُرف به العمانيون عبر العصور المختلفة، كما تم عرض بشخصيات اخرى كشخصية السيد سعيد بن سلطان وعبد وجيفر أبناء الجلندى وإبراز دخول رسالة الإسلام إلى عمان عبر شخصية الصحابي العماني الجليل مازن بن غضوبة والتأثير الذي أحدثه رسالة الإسلام في المجتمع العماني بدخولهم الإسلام، وتم أيضاً الإستعانة بالشخصية العمانية شخصية الإمام ناصر بن مرشد التي كان لها دور كبير في ترسيخ التعايش والسلام والتسامح.

كما قال الدكتور محمد بن سيف الحبسي مخرج الاوبريت أيضاً: إن ذلك يبرز المكانة التي تحظى بها عُمان عبر العصور المختلفة بين دول العالم وما زالت مستمرة إلى هذا العهد الزاهر والنهضة العمانية المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في ترسيخ قيم التسامح والتعاون السلمي مع دول العالم.

وأضاف بأن الأوبريت يجمع في تفاصيله ملامح الدولة العمانية ولأول مرة يقدم في السلطنة بهذه الصورة من خلال الحصون والقلاع العمانية وبما كانت تحمله من دور في نشر رسالة العدالة والسلام والتعايش ، فالأوبريت يرسخ ملحمة تاريخية عمانية من خلال كولاج مسرحي يتم من خلاله استحضار التاريخ والشخصيات العمانية ويندرج هذا العمل ضمن مسرح الفنتازيا وأدب الخيال الذي يقوم على المعالجه الابداعية الخارجة عن المألوف للواقع المعاش وهو من الفنون الجميلة التى تعتمد على الجاذبية والتشويق.