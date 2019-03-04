السلطنة تترأس اجتماعا إقليميا لمناقشة الخطط الوطنية للتصدي لحوادث التلوث الزيتي والكيميائي

في المحليات 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة دول الخليج وإيران والعراق

ـ البحث في إنشاء نظام إقليمي للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية وتحديد أماكن تواجدها

ناقش اجتماع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ميماك برئاسة السلطنة الخطط الوطنية لمكافحة التلوث النفطي والكيميائي وملاءمتها لآخر التطورات بحضور السلطنة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران والأطقم الفنية والقانونية للدول الأعضاء بالإضافة إلى طاقم استشاري من خبراء من الإقليم ومن بريطانيا وألمانيا ويشهد الاجتماع مراجعة حوادث التلوث التي حدثت في المنطقة في العامين المنصرمين لتدارسها بهدف تفادي حدوثها مرة أخرى كما سوف يتم خلال الاجتماع مراجعة شاملة لخطة الطوارئ الإقليمية لمكافحة التلوث النفطي ومسودة الخطة الإقليمية الحديثة الخاصة بمكافحة التلوث الكيميائي ، ومراجعة كافة الاستعدادات والمعدات للتأكّد من ملاءمتها لمتطلبات المنطقة ، من أجل رفع مستوى الاستعداد للتصدي لكافة أنواع الحوادث كما سيتم مناقشة انضمام الدول الأعضاء إلى اتفاقية المسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن التلوث بوقود السفن لعام 2001 م والاتفاقية الدولية لانتشال الحطام لعام 2007م وأيضاً الانضمام لـ (اتفاقية التصدي والاستعداد لمكافحة الملوثات الكيميائية) لعام 2000م ومراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لاستصدار تشريعات للتقييم البيئي وإعادة التأهيل والإجراءات الخاصة بإيقاف السفن المخالفة.

كما يناقش تأثير عدم التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم الإقليمية لرقابة الدول على السفن في المواني وتحديد وتجديد المعلومات الخاصة بالمنطقة ذات الحساسية البيئية العالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مناطق لجوء السفن المعرضة للخطر أثناء الحوادث وإنشاء النظام الإقليمي لوحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية ، حيث تم في وقت مسبق تحديد أماكن تواجد هذه المحطات على أن تكون في الكويت والبحرين وإيران والإمارات والسلطنة.

وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية قد عقدت الاجتماع بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان خلال الفترة من 4 الى 6 مارس الجاري انطلاقاً من حرص الحكومة على رفع مستوى القدرات والكفاءات وترسيخ ركائز وآفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاستجابة لحوادث التلوث البيئي وفق استراتيجية وطنية واضحة.

وقد أكد المهندس عمران الكمزاري مدير مركز عمليات التلوث بوزارة البيئة والشئون المناخية أنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على تدريب الكوادر الفنية والعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة للمحافظة على البيئة وذلك من خلال الوصول إلى نقطة التقاء بين الدول الأعضاء مبيناً بأن هناك العديد من المشاريع بين أعضاء المنظمة لاسيما فيما يتعلق بخطة الطوارئ التي تعمل على مكافحة المخاطر البيئية في المنطقة والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ.

هذا وقد أشاد ممثلو مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالهيكل التنظيمي لخطة الوزارة على مستوى القيادات العليا وأصحاب القرار لإدارة الحالات الطارئة وأكد الربان الدكتور عبدالمنعم محمد الجناحي بمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) بأنه سوف يتم في الاجتماعات تحديد وتجديد المعلومات الخاصة بالمنطقة ذات الحساسية البيئية العالية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد مناطق لجوء السفن المعرضة للخطر أثناء الحوادث وستتم وبإسهاب مناقشة موضوع إنشاء النظام الإقليمي لوحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية حيث تم في وقت مسبق تحديد أماكن تواجد هذه المحطات على أن تكون في الكويت والبحرين وإيران والإمارات والسلطنة.