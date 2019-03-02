«الوطنية للشباب» تسلط الضوء على تطوير المشروع المجتمعي لبناء وإدارة الأسرة العمانية

نظمت لقاء موسعا فـي نزوى حول أبعاده المختلفة

تغطية وتصوير ـ سالم بن عبدالله السالمي: عقدت اللجنة الوطنية للشباب مؤخراً لقاءً موسعاً في ولاية نزوى لمناقشة تطوير المشروع المجتمعي لبناء وإدارة الأسرة العمانية والوقوف على الأبعاد الإجتماعية والصحية. وخلال اللقاء تم مناقشة تطوير المشروع وذلك بهدف قياس عدة أبعاد والتي تتمثل في الجوانب الثقافية والوعي بالمفاهيم المرتبطة بالحياة الزوجية كقضايا توثيق الزواج في السلطنة والبرامج والدورات التثقيفية لتأهيل المقبلين على الزواج والمقدمة من قبل الجهات المختصة (الفحص الطبي قبل الزواج) بالتعاون مع الوجهة للاستدامة، كما تم التطرق إلى وضع المشروع والخطط المتكاملة وتحديد مهام وأدوار الأطراف في تنفيذ المشروع والذي يتضمن تكاتف الجهود الحكومية والأهلية وغرس ثقافة بناء أسر مترابطة وكيفية إدارتها بشكل فعال لتقليل نسب الطلاق والأمراض الوراثية والتحديات الإجتماعية وتمكين المؤسسات والأفراد (المتطوعين) من الحصول على ما يحتاجون من تدريب وتأهيل وتمكين للعب دور فعال في هذا الجانب، حيث تتبنى هذا المشروع الوجهة الإستدامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب وهي أول مؤسسة صغيرة توفر خدمات الإستشارات التخصصية في قطاع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بالسلطنة وقد تم تأسيسها من أجل التشجيع على تطبيق ممارسات الاستدامة في القطاعين العام والخاص وفي المجتمع المدني وتجمع المؤسسة بين افضل الممارسات الدولية المتبعة والبحث والإبتكار العاملي مع الخبرات المحلية والوعي الثقافي الإقليمي في قطاع المسؤولية المجتمعية فضلاً عن توفير أنظمة للإستدامة ومعايير للتأثير المجتمعي. حضر اللقاء سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي نـزوى والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين.