مطالب بعمل معابر لتصريف مياه الأودية في طرق وقرى عبري

في المحليات 3 مارس,2019 نسخة للطباعة

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

طالب الاهالي والزائرون لقرى بلاد الشهوم والبليدة وحيل بني غريب ومقنيات بولاية عبري بعمل معابر لتصريف مياه الاودية والشعاب على الأماكن المنحدرة في الطريق الذي يربط هذه القرى من بداية منطقة مجناب الزامة ببلدة بلاد الشهوم ووصولاً الى منطقة الحاجر ببلدة مقنيات.

وقالوا لـ (الخليج 365) بأن سكان هذه القرى يواجهون صعوبة في تنقلاتهم لساعات طويلة عند جريان الاودية وتخطيها للمسارات المنحدرة للطريق وخلالها تتوقف الحركة سواء في القرى أو القادمين اليها فهذه القرى تتميز بطبيعة جبلية ومسارات للأودية والتي تتجمع وتصب خلال عبورها في سد الوادي الكبير ببلدة الدريز بعبري.

وتتكدس الرمال والاتربة على الشارع مما تعرقل الحركة المرورية وتظل لأيام حتى تتم إزالتها من قبل الجهات المختصة.

قال راشد بن حميد الشهومي: تتميز طبيعة موقع هذه القرى بوجود سلسلة جبلية ومسارات لهبوط وجريان عدد من الاودية والشعاب التي تشق طريقها من هذه السلسلة الجبلية على هذه القرى حتى تصب في سد الوادي الكبير وخلال جريان هذه الاودية والشعاب تتوقف الحركة المرورية بسبب جريان أكثر من وادي وشقها للطريق المتصل بهذه القرى وتجمع الاتربة والرمال والبرك المائية واحيانا تظل لأيام حتى يتم إزالتها واعادة الحركة المرورية بها وهذه العوالق تمثل حجر عثرة امام الحركة المروية ونامل بان تكون هناك دراسة جغرافية لطبيعة مثل هذه المناطق والتي تكون مصب لجريان الاودية وعمل لها معابر لتصريف مياه الاودية عند تنفيذها وهذا ما نأمله من الجهات المعنية في عمل معابر لمسار طريق قرانا.

أما سيف بن سالم الغريبي فيقول: تشهد هذه القرى وبصفة مستمرة حركة مرورية ونهضة عمرانية وتجارية ومناشط زراعية وحرفية لموقعها المتميز على سلسلة جبال الحجر الغربي وهضبة الجبل الاخضر ومقومات ذات جذب سياحي وزراعات متنوعة جعلتها مقصداً للزائرين، وحقيقة أننا نناشد حكومتنا الرشيدة بضرورة تأهيل الطريق الذي يربط قرى مقنيات والبليدة وحيل بني غريب وبلاد الشهوم وتوابعها من المناطق والذي يمر في سلسلة جبلية ومنحدرات وذلك بعمل معابر تصريف لمياه الاودية الجارية والتي خلالها تتوقف الحركة المرورية بهذه القرى من الولاية وهذا مطلب الجميع نامل من تحقيقه.

أما قاسم بن خليفة الشهومي وأحمد بن مصبح الشهومي وعلي بن مطر الحنشي ومحمد بن علي الهاشمي فقالوا: نطالب بضرورة عمل معابر لجميع مسارات الطريق في المنخدرات ومعالجته وتاهيله فالطريق يمر على مسالك ومنحدرات متعرجة ومسارات اودية نظراً لطبيعة المنطقة وعند جريان الاودية تقف الحركة المرورية تماماً وتبقى الرمال متكدسة على مسار الاودية في الطريق وحقيقة لأهالي متضررين وخاصة عند الحالات الطارئة ـ لا قدّر الله ـ لذا نامل من ايجاد الحل المناسب وهو عمل انفاق تصريف لعبور مياه الاودية والشعاب.