بلدي الظاهرة يناقش طلب تأهيل طريق العراقي- الطيب بعبري

عبري – الخليج 365 :

بحث المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة طلب تأهيل طريق العراقي- الطيب ،وكذلك مناقشة مقترح شق ورصف بعض الطرق الخدمية الهامة التي من المؤمل أن تسهل على المواطنين الوصول إلى المرافق الخدمية الضرورية وذلك خلال اجتماعه برئاسة سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي .

تطرق المجلس خلال اجتماعه لمناقشة المحاور المدرجة على جدول أعماله لهذا الشهر والتي تضمنت عدة مقترحات وطلبات خدمية من بينها مناقشة مقترح قيادة شرطة المحافظة استكمال طريق الخدمات من دوار الأخضر إلى دوار المستشفى بولاية عبري بالإضافة الى استعراض الخطابات والمحاضر الواردة للمجلس والتي أوصى بشأنها الأعضاء التوصيات المناسبة .

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