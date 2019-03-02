السلطنة تشارك في القمة الوزارية الرابعة حول سلامة المرضى بجدة

تبدأ اليوم بمدينة جدة السعودية أعمال اجتماع القمة الوزارية الرابعة حول سلامة المرضى الذي تستضيفه ليومين المملكة العربية السعودية وتشـارك فيه السلطنة بوفـد رسمـي يرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الـصـحة وتشهد القمة مشاركة دولية واسعة من الخبراء الدوليين المختصين بسلامة المرضى وصناع القرارات اضافة الى أصحاب العلاقة الضالعين في تعزيز ودعم الحراك العالمي لسلامة المرضى.

ويناقش الاجتماع عددا من المحاور التي تتعلق بسلامة المرضى ومن بينها : التغطية الشاملة للرعاية الصحية والاقتصادية بشأن “سلامة المرضى” ، منظمات ذات مصداقية عالية بشأن “سلامة المرضى” ، تمكين وسلامة المرضى ، مخاطر السلامة والقاء عبء ضرر المريض على عاتق الرعاية الصحة كذلك يناقش الاجتماع محاور : القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية بشأن “سلامة المرضى “، صنع سياسة “سلامة المرضى” ، الصحة الرقمية بشأن “سلامة المرضى ” .

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