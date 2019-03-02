توقيع الإعلان المشترك الشامل للصداقة بين السلطنة وبريطانيا

مسقط ـ العمانية :

جرى أمس في مسقط التوقيع على “الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية”.

وقّع على الإعلان من الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما وقعه من الجانب البريطاني والكومنولث معالي جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين العمانيين والبريطانيين.

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