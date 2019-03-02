بدء أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

شاركت السلطنة أمس في أولى جلسات الاجتماع التحضيري السادس والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، الذي عقد بالجمهورية التونسية.

ترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع اللواء حمد سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة أوراق العمل المقدمة ومشاريع الخطط وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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