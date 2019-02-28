محاضرة بالخدمة المدنية حول المتحدث الواثق وبناء الثقة في مواجهة الجمهور

نظمت وزارة الخدمة المدنية أمس محاضرة بعنوان ” المتحدث الواثق – بناء الثقة ومواجهة الجهور ” قدمها محمود بن علي البلوشي خبير ومدرب في مجال التنمية البشرية بقاعة الندوات بوزارة الخدمة المدنية هدفت المحاضرة بشكل عام إلى تطوير جانب التحدث والالقاء وإكساب الموظفين المهارات اللازمة للوصول إلى المستوى المرجو من الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور.

اشتملت على عدد من المحاور الهامة ومنها المناسبات التي يتم فيها التحدث ومواجهة جمهور من الحاضرين ، والإعداد للتحدث والعرض والتخطيط والتحضير والإعداد الجيد والعوامل السيكولوجية في عملية التحدث والعرض وأساليب التعامل مع المواقف الصعبة والطارئة.

يأتي تنفيذ هذه المحاضرة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتنمية مهارات وقدرات موظفيها في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.

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