استعراض أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة وموريتانيا

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه أمس معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

تم خلال المقابلة تناول مختلف العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي، وتوسيع مساحات المصالح المشتركة بما يعود بالخير على البلدين الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، والسعي نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمنًا وتقدمًا حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

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