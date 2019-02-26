بمشاركة السلطنة مجلس وزراء الصحة العرب يبحث اليوم بالقاهرة توحيد التشريعات الصحية العربية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ويترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الـصـحة ويناقش الاجتماع القضايا الصحية ذات الاهتمام العربي المشترك وعرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية ومناقشة مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة وجائزة الطبيب العربي والهيئة العربية لخدمات نقل الدم والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف مايو 2019 وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الإنجابية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية .

كذلك يناقش الاجتماع الصندوق العربي للتنمية الصحية وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية وإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز المقدم من الجزائر ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية والمقدم من مصر وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

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