مكتب مجلس الدولة يحيل إلى الجلسة العامة عددا من المقترحات حول قانوني الإحصاء والتعدين

في المحليات 27 فبراير,2019 نسخة للطباعة

أحال مكتب مجلس الدولة أمس عددا من المقترحات للمناقشة في اجتماع الجلسة العامة كما تم تحديد بنود جدول أعمال الجلستين العاديتين والتي من المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 من مارس القادم وذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

وكان المكتب قد ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية حول “مشروع قانون الإحصاء والمعلومات” المحال من مجلس الوزراء ، وقرر إحالته للجلسة العامة المقبلة كما ناقش المقترح المقدم من اللجنة الخاصة لدراسة “النهوض بالثروة المعدنية” واستضاف في هذا الصدد المكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس اللجنة والمكرم الـــــدكــتـور أحمد بن سليمان الميمـني مقــرر اللجنة لمناقشتهما حول المقترح والذي يهدف إلى رصد واقع قطاع التعدين في السلطنة والوقوف على التحديات التي تواجهه وإيجاد صناعات قائمة على المعادن في السلطنة واقتراح التوصيات اللازمة للنهوض بالقطاع وقرر المكتب بعد مناقشة المقترح إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.

كما استعرض المكتب المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول “كيفية الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد ” واستضاف المكتب في هذا السياق الدكتور عبد الله بن مبارك الشنفري رئيس اللجنة لمناقشته حول المقترح والذي يهدف إلى إعادة النظر في سن التقاعد لتلك الفئات انطلاقا من أن مد سن التقاعد لهذه الوظائف يعتبر حماية لهذه الخبرات الوطنية التي أمضت الكثير من سنوات عمرها في تحصيل العلم والتدريب وقامت بجهود كبيرة خدمة للوطن والمواطن في شتى المجالات الحيوية والتي تسهم في تقدم المجتمع وتحضره وأوردت اللجنة عدة أبعاد تتعلق بإعادة النظر في سن التقاعد لهذه الفئات ومنها البعد الاقتصادي والفكري والأمني والتشريعي والإجرائي وقرر المكتب إحالة المقترح إلى الجلسة العامة.

من جهة أخرى استضاف مكتب المجلس خلال اجتماعه المكرم محمد بن أحمد الرواس عضو المجلس لمناقشة المقترح الذي تقدم به بشأن “الإعلام الإلكتروني ” وقرر إحالة المقترح للجنة الثقافة والإعلام والسياحة لوضع تصور متكامل حوله وناقش كذلك مقترح الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بالمجلس حول تشكيل لجنة لاستشراف المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واطلع المكتب على عدد من التقارير منها : المرئيات المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول وثيقة الرؤية الأولية “عُمان 2040″ والموضوعين المقدمين من الأمانة العامة لمركز المعلومات والبحوث حول : زيارة وفد مؤسسة “موديز” لمجلس الدولة و”قراءة في مؤشر تريليما للطاقة 2018م”، علاوة على الاطلاع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب السابق وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.

وفي ختام اجتماع المكتب تم تحديد بنود جدول أعمال الجلستين العاديتين السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس المقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 من مارس 2019م.