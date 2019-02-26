بحث مجالات التعاون العسكري البحري بين السلطنة وباكستان

تم أمس بحث أوجه التعاون العسكري بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيزها وذلك خلال استقبال اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء بحري زكاء الرحمن مدير عام وكالة الأمن البحري بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين حضر المقابلة العميد الركن بحري خميس بن سالم الجابري مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمسقط.

هذا وقد قام اللواء بحري زكاء الرحمن مدير عام وكالة الأمن البحري بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له بزيارة مركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الضيف الباكستاني إلى إيجاز عن مهام وأدوار مركز الأمن البحري المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمؤسسات الأخرى المدنية بالسلطنة.

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