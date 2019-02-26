استعراض الواقع وتحديات المستقبل والوظائف التي ستختفي والأعمال التي تحتاجها السلطنة لمواكبتها

في ندوة كلية الدفاع الوطني حول الثورة الصناعية الرابعة

ـ المشاركون طرحوا أوراق عمل حول كيفية مواكبة التداعيات والإجراءات التي ينبغي القيام بها

يواصل المشاركون في الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية (الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل) والتي تنظمها كلية الدفاع الوطني استعراض نتائج تحليل الواقع وتحديات المستقبل من خلال محاور الندوة والتي تمت تطرقت إلى الأعمال الوظيفية التي ستختفي بسبب الثورة الصناعية الرابعة كما تمت الإشارة إلى الأعمال التي تحتاجها السلطنة للاستعداد للثورة الصناعية الرابعة من حيث الحوكمة والممكنات كذلك تم استعراض تحديات استيعاب تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت الندوة قد تواصلت أمس حيث تم عقد جلستين حواريتين ناقشت الأولى التحديات والحلول المقترحة لمواكبة تداعيات الثورة الصناعية الرابعة وفرص العمل المتاحة والإجراءات التي ينبغي القيام بها للتعامل مع التطورات والتغيرات المصاحبة وتطرقت الجلسة الثانية لمستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآفاق تطويرها.

وللوقوف على أبرز ما تم في الجلسات الحوارية ونتائج المناقشات التي تمت تحدث صاحب السمو السيد نمير بن سالم آل سعيد (مشارك بالدورة السادسة) قائلا: تنظم كلية الدفاع الوطني هذه الندوة السنوية لمناقشة إحدى القضايا الإستراتيجية الوطنية لما تمتلكه هذه الكلية من إمكانات وقدرات وما تقدمه من أفكار ورؤى في مختلف المجالات خاصة وأن الدورة يلتحق بها عدد من الكفاءات الوطنية سواء من القطاعات العسكرية أو الأمنية أو المدنية ، ولا شك أن الندوة تسعى لإيجاد حلول مناسبة تعمل على استيعاب تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وآليات التعامل معها كما أن الإعلام يعمل على توجيه الرأي العام في هذا الشأن من خلال التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وتداعياتها ودور السلطنة في التعامل معها وتضافر الجهود في ذلك .

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار تخطيط الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة : تم التطرق إلى الكثير من المجالات منها الشراكة مع القطاع الخاص والإحلال في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد المحور القادم للتوجه للقطاع الخاص والندوة هي فرصة لمواكبة الطفرة العلمية والصناعية التي يشهدها العالم وتعمل وزارة القوى العاملة على الاستفادة من نتائج ومخرجات وتوصيات الندوة والتي من شأنها أن تكون رافدا لدارسة وتحليل سوق العمل وتنسيق الجهود في هذا الشأن .

من جانبه قال العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني : استمراراً للبرنامج الممنهج لندوة الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل التي يُنفذها المشاركون بدورة الدفاع الوطني السادسة وضمن أساليب التحليل الإستراتيجي والمنهجيات العلمية لمناقشة التحديات والقضايا الوطنية فقد قام المشاركون في اليوم الثاني من أعمال الندوة بتحديد أهم التحديات وفقاً للمحاور وهي مستقبل العمل والسياسات والتشريعات والتعليم والتدريب والمهارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وقد استطاع المشاركون بجهودهم الكبيرة وبمشاركة فاعلة من عدد كبير من المستشارين من مختلف أجهزة الدولة بالمساهمة بما لديهم من خبرة طويلة وتفاعل يومي مع قضايا في صميم عملهم وإلمامهم ومعرفتهم بالواقع العملي الحقيقي كل في مجال اختصاصه وكانت مشاركتهم فعلاً مشاركة هادفة وفاعلة أسهمت في إنارة فكر المشاركين بتحديد أولويات التحديات لكل محور ولتحقيق المزيد من الدقة حول أهم التحديات التي تم استخلاصها في كل محور كما تم التصويت من قبل المستشارين على آرائهم حول واقعية تلك التحديات وفي الوقت ذاته قامت اللجنة الاستشارية في اليوم الثاني من أعمال الندوة بمناقشة واقع ومستقبل الإحلال في السلطنة حيث ترأس جلسة النقاش اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمستشارين وتستمر الندوة في مناقشة وتحليل ما تم استنتاجه إلى هذه المرحلة أملاً في الخروج بورقة تساهم في تقديم مبادرات تتعلق بمنهجية تطوير مستقبل العمل في السلطنة ولتتوافق مع نمو الثورة الصناعية الرابعة .

كما أشار الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي (مشارك بالدورة السادسة)إلى أهمية الندوة حيث قال : جاء إقامة الندوة من أجل المساهمة في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت فعليا في الدخول في مختلف المجالات أبرزها الاقتصادية والعلمية وهنالك ممكنات وطنية تتعامل مع تداعيات الثورة ومنها مجلس البحث العلمي والإستراتيجية الوطنية للابتكار والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي ، وما زالت الجهود مستمرة لإيجاد وظائف تتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة للثورة الصناعية الرابعة .