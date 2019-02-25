اللجنة الرئيسية لانتخابات الشورى تعتمد البرامج الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات

اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى البرامج الإلكترونية التي سيتم استخدامها في العملية الانتخابية وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية.

كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .

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