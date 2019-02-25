محافظ ظفار يستقبل قائد فرقاطة تركية

صلالة-الخليج 365:

استقبل معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه صباح أمس المقدم إينجين اغميش قائد الفرقاطة التركية (TCG GOKCEADA) بحضور العقيد طالب غوكتاش الملحق العسكري بسفارة تركيا بمسقط وذلك أثناء رسوها بميناء صلالة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك التي تهم البلدين الصديقين .

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