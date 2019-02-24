منها مراجعة بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية يناقش عددا من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الوظيفية

استعرض مجلس الخدمة المدنية أمس ـ خلال اجتماعه الأول لهذا العام ـ التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الرابع لعام 2018م.

ترأس الاجتماع معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع الواردة منها مراجعة بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

واستعرض المجلس بعض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الوظيفية المختلفة بما يساهم في تحقيق أهداف الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وينظم آليات تنفيذ اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهذه الوحدات وفقاً لما هو معتمد بهياكلها التنظيمية.

كما اطلع المجلس على نتائج أعمال اللجان التي سبق أن اتخذ قرارات بتشكيلها لغرض دراسة عدد من المواضيع الخاصة بأوضاع الموظفين في وحدات الخدمة المدنية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

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