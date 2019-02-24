شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الذي عُقد في العاصمة المصرية (القاهرة).

مثّلَ اللجنة في الاجتماع يحيى بن عبدالله العامري عضو اللجنة وأحمد بن عبدالله المحروقي مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية.

وأقرّت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال الاجتماع مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تم رفع هذين المشروعين إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الوزارية العادية الشهر المقبل تمهيداً لعرضهما على القمة العربية المقبلة في تونس نهاية مارس 2019م، كما تم مناقشة الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء لتطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء، والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان.

وتعتبر اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان في الخليج 365 العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تقر مشروعي (الاستراتيجية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.