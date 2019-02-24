تكريم أصحاب الانجازات المحلية والدولية من أبناء المصنعة

في المحليات 25 فبراير,2019 نسخة للطباعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

أقامت مبادرة (مصنعتنا) بولاية المصنعة ـ والتي تمارس أنشطتها تحت مظلة جمعية المرأة العمانية بالولاية ـ أمس الاول حفلاً لتكريم اصحاب الانجازات التي حققها أبناء ولاية المصنعة على المستوى المحلي والدولي لعام 2018 الفردية والجماعية والمؤسسية في الجوانب الثقافية والدينية والرياضية والعلمية والطبية.

رعى الحفل معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية بحضور عدد من المسؤولين بالولاية والمشايخ والمكرمين في الحفل وذلك بقاعة النواخذة بأبوعبالي الساحل.

اشتمل حفل التكريم على العديد من الفقرات المتنوعة وألقى أحمد بن جميل النعماني رئيس ومؤسس مبادرة مصنعتنا كلمة قال فيها: نفتخر ونفاخر بأبناء المصنعة المجيدين على تمثيلهم لولاية المصنعة خير تمثيل في المحافل الدولية والمحلية كلاًّ في مجاله وإذ نقيم هذا الحفل فهو احتفاءً بهم وتشجيعاً لهم للاستمرار وبذل المزيد في سبيل الرقي والتقدم للولاية، حيث يعتبر هذا الحفل الأول الذي تقيمه (مصنعتنا) لتكريم المجيدين ومن المتوقع أن يتم تنظيمه سنوياً في سبيل تشجيع أبناء المصنعة على الإنجاز والإبداع في جميع المجالات.

كما تم استعراض فكرة إنشاء منصة (مصنعتنا) الاعلامية ورسالتها ورؤيتها، موضحاً أن الفكرة جاءت من منطلق حاجة الولاية الى إيجاد وسيلة للتواصل السريع بين ابناء الولاية لمعرفة الاخبار والمناشط والفعاليات التي تقيمها المؤسسات بالولاية، كما استعرض الانجازات المؤسسية والانجازات الفردية.

بعدها ألقى علي بن محمد المجيني كلمة المكرمين التي جاءت على صيغة قصيدة شعرية، ثم قدمت أنشودة بعنوان:(مصنعتنا) أعقبها تقديم أوبريت بعنوان:(من مصنعتنا الى قابوس).

بعد ذلك قام معالي راعي الحفل بتكريم أصحاب الانجازات المحلية والدولية من أبناء المصنعة لعام 2018 والجهات المساهمة والاعلاميين بالولاية، واطلع والحضور في المعرض المقام على هامش حفل التكريم الذي جسدت مشاركات الفرق التابعة لمبادرة (مصنعتنا) وعرضت نبذة عن إنجازاتها ومهامها.

وحول هذه المبادرة قال معالي راعي الحفل: إن مبادرة (مصنعتنا) الاعلامية هي مبادرة شبابية تنقل كل ما يدور بالولاية من أنشطة وفعاليات فإنني أشكر القائمين عليها والشكر أجزله للداعمين لإنجاح برامج وفعاليات (مصنعتنا)، متمنين لها كل التوفيق والنجاح، مؤكداً معاليه أن هذا التكريم يعتبر لفتة ايجابية من (مصنعتنا) تدفع بأبناء الولاية الى التنافس الشريف وبذل المزيد من الانجازات في جميع الأنشطة.