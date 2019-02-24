مؤتمر الرابطة العمانية للجراحة يوصي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتأهيل الكوادر لزراعة الكبد

خرج المؤتمر الوطني الثامن للرابطة العمانية للجراحة في ختام أعماله يوم أمس الاول بعدد من التوصيات من أبرزها ضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لكونه افضل الحلول الوقائية لتجنب الاصابة به وضرورة استخدام تقنيات المناظير في استئصال سرطانات القولون والمستقيم، والعمل على التقليل من العقبات المصاحبه لتحويل مرضى سرطانات الغدد الصماء للمستشفيات المرجعية.

ومن التوصيات كذلك تعريف موظفي القطاع الصحي بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية والتوعية الدائمة للتقليل من الحوادث وحوادث الاطفال، والاستفادة من الخبرات الدولية لتأهيل الكادر الطبي حول جراحة زراعة الكبد، وضرورة استخدام التقنيات الحديثة في علاج القدم السكري لتجنب بتر القدم والتعميم على جميع مستشفيات السلطنة، كما أوصى المؤتمرون بعقد المؤتمر الوطني التاسع للرابطة العمانية للجراحة في محافظة ظفار في العام القادم 2020.

هذا وكان المؤتمر الوطني الثامن للجراحة الذي نظمته الرابطة العمانية للجراحة ليومين قد ناقش وبحث في ختام جلسات اعماله مجموعة من المواضيع العلمية شملت تخصصات جراحة الأطفال والأوعية الدموية وجراحة الاصابات والحوادث وجـراحة الكبد والبنكرياس.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 300 من الكوادر الطبية المتخصصة والتدريبية في الجراحة وفروعها الأخرى وفئات التمريض والفئات الطبية المساعدة الاخرى من مختلف المؤسسات الصحية في محافظات السلطنة ومن طلبة كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، وحاضر فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في تخصصات طب الجراحة من السلطنة قدموا من خلال تسع جلسات علمية مجموعة من أوراق العمل في تخصصات الجراحة: أمراض الاطفال، الاصابات والحوادث، سرطان الثدي، الشرايين والاوعية الدموية، الكبد والقنوات المرارية، الصدر والجهاز الهضمي، الغدد الصماء، القولون والمستقيم .. وغيرها من المواضيع المتخصصة في الجراحة.

هدف المؤتمر إلى التعرف على آخرالمستجدات في التخصصات الجراحية، بالاضافة الى تبادل الأفكاروالممارسات الخاصة بتحسين رعاية المرضى، والى التناقش والتدارس مابين الجراجين من مختلف المستشفيات في كيفية تقديم أفضل الخدمات الصحية.