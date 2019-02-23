اختتام حلقة حول تقييم مشاريع جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة

اختتمت وزارة التربية والتعليم الحلقة التدريبية الثانية حول معايير تقييم المشاريع المترشحة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بمشاركة 30 من أعضاء اللجنة المركزية ومنسقي الجائزة ورؤساء أقسام البوابة التعليمية بتعليميات المحافظات ، وذلك في المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين.

تضمن اليوم الختامي تقديم ثلاث أوراق عمل، تضمنت الورقة الأولى (توضيح ماهية نظام الجائزة الإلكتروني والخدمات التي يوفرها النظام لمستخدميه)، وجاءت الورقة الثانية بعنوان (نظام الجائزة الإلكتروني) شرحت بنية نظام الجائزة الإلكتروني، وتوضيح صلاحيات مستخدمي نظام الجائزة الإلكتروني، أما الورقة الثالثة بعنوان (التدريب على استخدام نظام الجائزة الإلكتروني)، وتطرقت إلى إكساب المتدربين مهارات استخدام النظام الإلكتروني في القيام بإجراءات تسجيل المشاريع التربوية والترشح بها للجائزة، إضافة إلى تقييم المشاريع المترشحة للجائزة، وفي الختام تم تسليم المشاركين الشهادات.

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