إنطلاق فعاليات تمرين درع الجزيرة 10

الرياض ـ العمانية : انطلقت امس فعاليات تمرين درع الجزيرة /١٠/

المشترك بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والذي تنفذه القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف التمرين إلى تطبيق مفهوم اتفاقيه الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الموحدة والوقوف على استعداد وجاهزية القوات المشاركة للدفاع والتصدي لأي تهديد محتمل على دول المجلس.

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