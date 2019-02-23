مجلس أمناء الاختصاصات الطبية يستعرض سياسة البرامج العلاجية للأداء الأكاديمي للأطباء المقيمين

عقد مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية مؤخراً اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية وبحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك في المبنى الرئيسي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الأمناء وشُكرهم على جهودهم المبذولة لإتمام المهام الموكلة لهم.

وتضمن اجتماع مجلس الأمناء اعتماد محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨م، إضافة إلى متابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة سابقاً.

وعُرض في الاجتماع سياسة البرامج العلاجية للأداء الأكاديمي للأطباء المقيمين بالمجلس، وتحديث سياسة التظلم.

ثم ناقش الاجتماع تقارير منتصف الفترة لبرنامج الأمراض الجلدية، ومن بين المواضيع التي تم تضمينها في الاجتماع خريجو العام الأكاديمي (٢٠١٧ /٢٠١٨م).

واستعرض الاجتماع أبرز الأحداث المتعلقة بالمجلس ضمن خطة أعماله في العام الفائت ٢٠١٨م، والنظر إلى ما حققه المجلس خلال تلك الفترة من نجاح في المشاريع المنجزة والتحديات التي تواجه المجلس، وما يمكن وضعه لتطوير دور المجلس في مجال تدريب الأطباء.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية يقوم بإقرار السياسة العامة لتدريب الأطباء العمانيين، واعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل واعتماد عدد المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص، ويعتمد مجلس الأمناء شهادات اكمال التدريب التخصصي الصادرة من المجلس وإنشاء اللجان التعليمية المختصة بإعداد مناهج وبرامج التدريب وإعداد الامتحانات والإشراف عليها.

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