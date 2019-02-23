(التنمية الاجتماعية) تنفذ برنامجاً حول الإرشاد الزواجي (تماسك) لعامي 2019 و2020

في المحليات 24 فبراير,2019 نسخة للطباعة

نفذت وزارة التتمية الاجتماعية برنامجاً وطنياً حول الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً (تماسك) لعامي 2019 و2020م.

رعى الفعالية صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وجمع غفير من المدعوين.

وشهد الاحتفال ـ الذي أقيم بمجمع الابتكار بمقر جامعة السلطان قابوس ـ عدداً من الفقرات كتدشين العروض المرئية التوعوية عن الإرشاد الزواجي وإلقاء كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، وعرض مرئي حول برنامج الإرشاد الزواجي، وأيضاً عرض مرئي عن لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من هذا البرنامج فقد بلغ عددهم حتى نهاية عام 2017م ما يقارب 13 ألف شاب وشابة من معظم محافظات السلطنة، وذلك منذ انطلاقته في عام 2014م، حيث عمد هذا البرنامج على استهداف الشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا في مختلف مؤسسات التعليم العالي، والجهات الحكومية والخاصة، والاستفادة من المناسبات الاجتماعية التي تعقد في مختلف ولايات السلطنة كالأعراس الجماعية، وأيضاً الفعاليات التي تقام في المساجد والأندية الرياضية ومؤسسات التعليم العالي .. وغيرها.

وحول هذا البرنامج فقد ذكرت وضحة بنت سالم العلوية مدير مساعد بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بأن (تماسك) من البرامج الوطنية المتخصصة الذي أطلقته الوزارة للتقليل من آثار المشاكل الزوجية، وذلك وفقاً لما رصدته دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية، ويعمل على تهيئة الشباب من الجنسين لمرحلة الزواج من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعاطي مع تحديات الزواج ـ وبالأخص ـ أن المرحلة الأولى من الزواج تشكل تحديا للطرفين، كونهم قدموا من بيئتين مختلفتين وتنشئة مختلفة، وأيضاً لكل منهم فطرة متباينة، حيث أن فطرة الرجل تختلف في تفاصيلها عن فطرة المرأة، وكذلك في الاحتياجات وكيفية التعاطي مع المواقف.

وأضافت العلوية بأن البرنامج يسعى إلى تزويد الشباب بكثير من الأسس السليمة والضوابط الشرعية في اختيار شريك الحياة، وتعريفهم بالجوانب القانونية والمالية والصحية، وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وتبصيرهم بالأمراض المتنقلة عبر الممارسات الجنسية الخاطئة، وكذلك يعمل على توعية الشباب بالحقوق والواجبات بين الزوجين، والعلاقات الحميمية التي هي أصل العلاقة الزوجية، وأهمية الاستقرار وانعكاسه على العلاقة بين الزوجين ، ومعرجة في حديثها عن واقع بعض الأسر التي تتحفظ من طرح المواضيع المتعلقة بالزواج أو نقل المعلومات الخاطئة التي تسهم في تكوين قناعات وسلوكيات خاطئة لدى أبنائهم.

من جانبه أشار سعيد بن راشد المكتومي رئيس قسم البرامج التوعوية والوقائية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية إلى عملية تقييم دورات هذا البرنامج التي تم تنفيذها، وتنفيذ مسح استطلاعي على المشاركين في هذه الدورات، وتم تقديم نتائج المسح ضمن ورقة علمية في أحد المؤتمرات التي عقدت بجامعة السلطان قابوس، وقد عكست النتائج حاجة المجتمع العماني لهذا البرنامج الوطني، ونعمل خلال الفترة المقبلة على تصوير الدورات التدريبية بما من شأنه خدمة أهداف البرنامج.