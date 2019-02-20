وزير الدفاع البريطاني يبدأ زيارة للسلطنة

مسقط ـ العمانية : بدأ معالي وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون والوفد المرافق له أمس زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار مسقط الدولي العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وسعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة ، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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