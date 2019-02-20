يوسف بن علوي يستعرض أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي

بروكسل ـ العمانية : بحث معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي فيدريكا موجيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وذلك في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل .

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق ترتيبات التعاون الموقع عام 2018 بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي بما فيها موضوع رفع تأشيرة شنجن عن المواطنين العمانيين كما تم استعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سعادة السفير نجيم بن سليمان العبري سفير السلطنة لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي وسعادة السفير عبدالله بن حمد البادي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

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