الجيش السلطاني العماني ووحدات من القوات الملكية البريطانية ينفذان البيان العملي للتمرين المشترك...

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح أمس ممثلاً في قوة أمن مسندم ومظلات سلطان عمان البيان العملي للتمرين المشترك العماني ـ البريطاني (عاصفة الجبل) بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية.

رعى فعاليات البيان اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني حيث جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بوحدة التدريب على القتال في المناطق الجبلية التابعة للجيش السلطاني العماني في محافظة مسندم والذي نفذت فيه القوات المشاركة العمانية ـ البريطانية الخطط المرسومة له ، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين ، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عالياً في الأداء والروح المعنوية ، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي ، والقدرة على الانسجام مع تنفيذ المهام المشتركة.

يأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني ، وكذلك ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الصديقة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه ، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقاً للأهداف المرجوة ولتبادل الخبرات العسكرية.

حضر فعاليات البيان العملي المشترك العماني ـ البريطاني العميد الركن نصير بن ناصر الجامودي قائد قطاع مسندم ، والعميدالركن سايمون جراهام من القوات الملكية البريطانية ، وعدد من كبار الضباط والضباط من الجانبين.