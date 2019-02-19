وزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس الهيئة العامة للمياه يستقبلان رئيس سلطة المياه الفلسطينية

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس بمكتبه معالي المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية الذي يزور السلطنة حاليًا.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ومناقشة اهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في الخليج 365 العربي بشكل عام وفي البلدين السلطنة وفلسطين بشكل خاص، كما تم التطرق الى الحلول التي تضمن استدامة المياه وتبادل الخبرات بين الجانبين في طرق الحفاظ على المياه وكيفية تقنين استخدامها الاستخدام الأمثل.

واستعرض معالي الدكتور فؤاد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية تجارب السلطنة في كيفية استخدام التقنيات الحديثة لاستخدامات المياه في الري والزراعة.

حضر المقابلة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين بالوزارة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

كما التقى معالي المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه بدولة فلسطين والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا بسعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه (ديم).

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة وفلسطين في قطاع المياه وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المياه عبر الاطلاع على تجربة السلطنة في كيفية استخدام التقنيات الحديثة في ذلك حضر اللقاء مساعد رئيس الهيئة العامة للمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الضيف.

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