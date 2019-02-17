تبدأ أعماله بعد غد جامعة السلطان قابوس تنظم مؤتمرا دوليا حول آخر التطورات في أمراض النساء والتوليد

في المحليات 18 فبراير,2019 نسخة للطباعة

تنظم جامعة السلطان قابوس ممثلة في كلية الطب والعلوم الصحية المؤتمر الدولي الثالث حول آخر التطورات في أمراض النساء والتوليد الذي سيقام بفندق كراون بلازا، في مركز المؤتمرات والمعارض، بمدينه العرفان خلال الفترة من 20 الى 22 فبراير الجاري.

يشارك في المؤتمر ستة من المتحدثين الدوليين من كلٍّ من: جمهورية إيطاليا ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، كما يشارك تسعه عشر خبيراً وطنيًا من تخصص طب النساء والتوليد، وأمراض الوراثة، وأمراض الدم، وصحة الأطفال، وتخصص الأشعة، والطب الباطني، وعلم الأمراض النفسية، والأمراض المعدية، وطب الأورام، مما يساعد على تسليط الضوء على أفضل الممارسات والطب القائم على الأدلة في هذه المجالات، بالإضافة إلى 300 من المشاركين من داخل السلطنة وخارجها.

وينعقد المؤتمر في دورته الثالثة تحت شعار:(نحو التميز في صحة المرأة) من أجل تعزيز الخدمات الصحية للمرأة في السلطنة عن طريق تبادل المعارف والخبرات في مجال طب النساء والتوليد ومختلف التخصصات الفرعية وضمان أن تكون المعايير الوطنية مماثله للمعايير الدولية في التشخيص والعلاج.

يسعى المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش بشأن كيفية التعامل مع حالات الحمل المعرضة لمخاطر عالية بسبب مضاعفات الحمل أو الظروف الأمومية، وتسليط الضوء على آخر التطورات في التقدم في مجال أطفال الأنابيب ومشاكل العقم، كذلك دراسة سبل تطوير الأبحاث العلمية مع تبادل للخبرات البحثية، وعرض ومناقشة آخر المستجدات في كل التخصصات الفرعية من هذا المجال.

ويحتوي المؤتمر على ستة محاور رئيسية هي: ما استجد في طب النساء والتوليد من حيث الممارسات الجديدة في هذا المجال للنهوض بمستوى ممارسة المهنة لتطوير صحة الأم الحامل والجنين بما ينعكس على صحة النساء بشكل عام وصحة الأطفال في السلطنة، كذلك عرض ومناقشة التطورات الحديثة في علاج المشاكل الصحية التي تؤثر سلبا على صحة المرأة الحامل،

ويتناول المحور الثالث متابعة التطورات الطبية في مجالات صحة المرأة بشكل عام وكيفية التعامل مع الأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي وطب الأجنة، فيما تغطي بقية المحاور آخر التطورات في مجال تأخر الإنجاب، وكيفية معالجة الأمراض المتعلقة بالخصوبة، ومجال طب الأورام النسائية، وطب المسالك البولية النسائية، وطب المناظير، وكيفية التعامل مع الحلات المختلفة وآخر التطورات العلاجية في هذه المجالات.

ويبدأ برنامج المؤتمر في اليوم الأول بثلاث حلقات عمل متخصصة لطب النساء والولادة وهي: ترميم العجان، والتنظير الداخلي للرحم، وطوارئ التوليد مما يهدف لإتاحة الفرصة لشحذ مهارات المشاركين وتوفير منبر لتبادل الخبرات، ويشمل البرنامج أيضاً حلقتي عمل مفتوحتين للجمهور عامة تعنى بفن إدارة الوقت وتفادي الإجهاد وحلقة عمل في القيادة في الرعاية الصحية، كذلك يشتمل المؤتمر على معرض مصاحب يحتوي على ثمانية وعشرين ملصقاً علمياً في مختلف التطورات والبحوث المتعلقة بطب النساء والتوليد.