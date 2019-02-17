لجنة الشؤون البلدية بينقل تعقد اجتماعها الأول للعام الحالي

ينقل ـ العمانية: عقد أمس بمكتب والي ينقل الاجتماع الاول للجنة الشؤون البلدية، حيث ترأس سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي ينقل رئيس لجنة الشؤون البلدية وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وقد استعرض الاجتماع محضر الاجتماع العاشر لعام ٢٠١٨م، وخطاب سعادة الشيخ محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي بشأن توصيات لجنة الشؤون البلدية، كما تم مناقشة المشاريع التي ستكون ضمن شهر البلديات القادم بالإضافة الى استعراض خطاب المهندس المدير العام للإسكان بمحافظة الظاهرة بشأن مخطط العزب ببلدة فلج السديرين.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الرسائل الواردة من بعض المشايخ ورشداء واعيان الولاية.

وفي نهاية الاجتماع اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات والاجراءات المناسبة بشأن المواضيع المطروحة في الاجتماع.

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