قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أمس بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة شارك خلالها في حفل افتتاح معرض ومؤتمرالدفاع الدولي (آيدكس 2019م) والذي تقام فعالياته في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 17 وحتى 21 من الشهر الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها معاليه من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع.

وقام معاليه والوفد العسكري المرافق بزيارة أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة والمعدات والأجهزة العسكرية التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية من مختلف الدول المشاركة.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع معالي جونج كيونج دو وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق لمعالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يشارك في افتتاح معرض ومؤتمرالدفاع الدولي (آيدكس 2019م) بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.