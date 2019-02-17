الكازاخستاني لوشنكو بطلا للمرحلة الثانية لطواف عمان النرويجي كريستوفر يتألق لليوم الثاني ويخطف...

سقط – اللجنة الإعلامية :

ذهب لقب الجولة الثانية لطواف عمان للدراج العالمي الكازاخستاني أليكسي لوشنكو من فريق استانا وذلك بعد حقق زمنا قدره 4.7.19 ساعة، فيما جاء بالمركز الثاني النرويجي الكسندر كريستوف من فريق الامارات وبالمركز الثالث ريان جيبسون من فريق أدمينشون داتا.

وقد نال القميص الأحمر والترتيب العام النرويجي الكسندر كريستوف من فريق .الامارات بعد فوزه، بينما نال القميص الأخضر وترتيب النقاط نفس المتسابق من فريق الامارات، وحصل على القميص الأبيض المتسابق ريان جيبسون من فريق ادمينشون داتا بصفته أفضل متسابق شاب في الجولة وذهب القميص الذهبي للمتسابق بيجين فان هيا مل فريق سبورت فلاندربن لحصوله على لقب المتسابق المشاكس، حيث قام الشيخ سعود بن محمد بهوان رئيس مجلس إدارة ـ سعود بهوان بتتويج الفائزين .

أطول مراحل الطواف

تعتبر المرحلة الثالثة لطواف عمان 2019 هي أطول مراحل السابق إذ يبلغ طولها 192,5 كيلو متر، وهي تقام للمرة الأولى بالمسار الحالي، تنطلق المرحلة من شاطئ القرم(حي الصاروج سابقا) بولاية بوشر الساعة 10:00 صباحا في اتجاه شارع الجبل من خلال عقبة بوشر العامرات نحو تقاطع المحج ثم سيح الظبي في اتجاه الحاجر ثم سمكت وجحلوت إلى تقاطع قريات ثم إلى بوابة التحصيل بطريق قريات صور والعودة من تقاطع وادي العربيين إلى قريات من جديد.

المرحلة رغم أنها طويلة إلا أنها لا تخلو من الصعوبة بعد صعود عقبة بوشر وكذلك عقبة قريات، كما تتميز المرحلة بوجود طرقات للسرعة وأيضا السرعة العالية عند المنحدرات اليي تصل في بعض الأحيان غلى 110 كيلو مترات في الساعة ويتوقع وصول أول المتسابقين غلى خط النهاية عند الساعة15:22بعد الظهر.

يعطي إشارة أنطلاق الجولة الثالثة الشيخ طلال المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل، بينما يكون عند الختام لتتويج أبطال المرحلة عند خط النهاية سعادة يحيى بن ناصر الحراصي والي قريات.

الفرق المشاركة

يشارك في طواف عمان 2019 هذا العام 18 فريقا يمثلون 9 دول والفرق هي استانا برو – كازاخستان والبحرين مريديا – البحرين وسي سي سي – الولايات المتحدة وديمنيسيون داتا – جنوب إفريقيا ووكتوشا ابيسيين ـ سويسرا والإمارات – دولة الإمارات وولامونديال – فرنسا وكوفيدس سيليوشان – فرنسا واركيا سامسل – فرنسا ورومبون نايدرلاند لوتريو – هولندا وسبورت فالندرينس- بلجيكا ووانتي جورب جوبريت – بلجيكا وفيتال كونسيبت – فرنسا ورالي سايكلينج من والولايات المتحدة ودايركت انيرجي – فرنسا وديكلو مارسيل بروفينس – فرنسا ودبليو بي ويلنيك – بلجيكا وايسكادي باسكو كونتري – اسبانيا، يمثل كل فريق 8 متسابقين كحد أعلى وخمسة كحد أنى .

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نبذة عن الفائز في المرحلة الأولى

فاز بالمرحلة الأولى لطواف عمان النرويجي ألكسندر كريستوفر متسابق فريق الإمارات، والمتسابق من مواليد 5 يوليو 1987 وهو مصنف من متسابقي سباق الدراجات على الطريق وهو حاصل على الميدالية البرونزية بأولمبياد لندن 2012 ، وكريستوفر حاصل على لقب أكثر من 35 سابق ومرحلة منذ بدايته في 2008 ، وحاصل على لقب طواف عمان 2017 ،كما يواظب على المشاركة في طواف عمان منذ 2014.

لوشنكو: المنافسة حسمت في الأمتار الأخيرة

أوضح الكسي لوشنكو الفائز بالمرحلة الثانية للطواف أن المنافسة كانت قوية جدا وذلك لصعوبة المرحلة التي مرت بمرتفعات صعبة لذلك حسمت في الأمتار الأخيرة وذلك عند آخر منحدر عندما زادت السرعة لأقصى حد لحسم الجولة.

وقال كريستوفر متسابق يملك خبرة كبيرة والفوز عليه صعب لذلك أننا وفريقي سعيدون بالفوز ونتطلع إلى تحقيق نتيجة مماثلة في الجولة الثالثة اليوم .

وقال لوشنكو عن المراحل :جيدة جدا وفيها تنوع وتحد لكل المتسابقين، كما هو في جولة اليوم كما أن جولة الغد لن تكون سهلة فهي أطول مراحل الطواف.

وأختتم : سلطنة عمان بلد جميل ووناسه كما أن الجو جميل ومثالي مقارنة في أوروبا في الفترة الحالية .