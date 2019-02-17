(التربية والتعليم) تعقد اجتماعها الأول بفريق نظام إدارة الجودة 2019

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعها الأول بفريق نظام إدارة الجودة 2019 صباح أمس والذي استهدف أعضاء نظام إدارة الجودة بديوان عام الوزارة وعدد (11) من رؤساء أقسام ضبط الجودة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بمختلف محافظات السلطنة، وذلك بقاعة مسقط بديوان عام الوزارة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها صالح بن علي الفلاحي المدير المساعد لدائرة الجودة بالوزارة مرحبا بالحضور، وتقديم الشكر على ما تم إنجازه في نظام إدارة الجودة وما تم تحقيقه من أهداف، بعد ذلك استعرض خالد بن سليمان الحوسني أخصائي جودة بدائرة الجودة بالوزارة، أهم الأجندة المقترحة لاجتماع فريق الجودة 2019م، والتي منها (القرار المتعلق بمشاركة أخصائي الجودة من نفس المحافظة على عملية التدقيق في المحافظة نفسها)، ويوجد في كل محافظة عدد من الأخصائيين الجدد والذين لم يتسن لهم فرصة المشاركة في عملية التدقيق بسبب عدم خضوعهم في برنامج تدريبي معد لذلك، وتحديث العمليات التشغيلية بالمحافظات على ان تكون مستمرة خلال العام بمشاركة المركزي من ديوان عام الوزارة، والتحول الالكتروني، وتم الاطلاع على عدة برامج والتنسيق مستمر لإعداد أدوات إلكترونية داخلية في نظام إدارة الجودة، والنتائج الحالية لاستبيان رضا المستفيد مارس 2018، وتحديد الوظائف الإشرافية التي يحق لأخصائي الجودة التقدم لها، وتفاوت صلاحيات مكاتب الإشراف مما يعيق تطبيق بعض العمليات المعتمدة والخاصة بمكاتب الإشراف، بالإضافة إلى أن من سياسة الجودة أن يقوم جميع الموظفين بالعمل على إدارة نظام الجودة وليس موظف واحد بعينه، والاتصال الداخلي بين المركزي وأقسام الجودة بالمحافظات.

كما تطرق راشد بن موسى الصوافي أخصائي جودة بدائرة الجودة بالوزارة إلى التعريف بأهم محاور التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة، وهي: ماهية وأهمية التدقيق في نظام إدارة الجودة، والتخطيط للتدقيق الداخلي، وخطوات التدقيق الداخلي، ومهام كل من رئيس وأعضاء فريق التدقيق والجهة المدقق عليها، وتصنيف نتائج التدقيق، وصياغة حالات عدم المطابقة، والنماذج المستخدمة في عملية التدقيق الداخلي.