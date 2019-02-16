نظم مؤخرا مركز المحاكاة الطبي التابع للمجلس العماني للاختصاصات الطبية البرنامج التدريبي لـ (دعم الحياة المتقدم لمصابي الحوادث (Advanced Trauma Life Support) بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان (PDO) وقسم الطوارئ بمستشفى خولة، وذلك في مبنى المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

شارك في البرنامج التدريبي (18) طبيباً من تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وطب الطوارئ وطب التخدير، تم تقسيمهم إلى مجموعات واعتمد التدريب في هذا البرنامج على أطباء مدربين من الكادر الوطني بعد أن تم اعتمادهم كمدربين لهذاالبرنامج من قبل الرابطة العمانية للجراحة والكلية الأمريكية للجراحين.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل المشاركين وتعريفهم بأساليب التعامل مع الحوادث بكفاءة عالية والتعامل المناسب لتفادي حصول أية مضاعفات أخرى لمصابي الحوادث عند وصولهم الى المستشفى.

وتم تدريب الأطباء المشاركين من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي من خلال الاستعانة بالدمى وكذلك تمثيل الاصابات من خلال أشخاص حقيقيين (المرضى القياسيين)، ومن خلال هذا النموذج من التدريب يتم وضع المتدرب في مشهد حقيقي مشابه لمشهد الحوادث، ومختلف الإصابات مثل فتح مجرى التنفس ومعالجة المخاطر المتعلقة بالصدر وتحديد أماكن النزيف في وقت مبكر وقياسي وإيقاف النزيف وانخفاض ضغط الدم والتعرف على اصابات الرأس والصدر والبطن والعمود الفقري والتعامل الأمثل معها، بالإضافة إلى تعريفهم بطرق قراءة الاشعة والتصوير الطبي من اجل المعالجة السريعة لمرضى الحوادث.

وهدف المجلس العماني للاختصاصات الطبية الى رفع كفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات الطبية من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها في مركز المحاكاة الطبي، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع والمواطنين والمقيمين.

كانت هذه تفاصيل خبر “العماني للاختصاصات الطبية” ينظم برنامجا تدريبيا حول (دعم الحياة المتقدم لمصابي الحوادث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.