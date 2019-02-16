انتهاء أعمال التقييم في جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه، وإعلان الفائزين 19 مارس القادم

في المحليات 17 فبراير,2019 نسخة للطباعة

أنهت لجان تقييم جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه في نسختها الثالثة أعمال التحكيم في مختلف فئات الجائزة والتي تضم فئة النشر العلمي، وفئة الابتكارات وفئة المبتكر الناشئ والتي ينظمها مجلس البحث العلمي ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وضمت لجنة تقييم فئة النشر العلمي وفئة الابتكارات عدد من الأكاديميين والمختصين في المياه من القطاعين الحكومي والخاص، فيما ضمت لجنة تقييم فئة المبتكر الناشئ أعضاء من دائرة التنمية المعرفية من وزارة التربية والتعليم ومختصين في المياه من مجلس البحث العلمي والقطاع الخاص، وتشير الاحصائيات المسجلة إلى أن عدد المتقدمين لمختلف فئات الجائزة بلغ (108) مشاركين، وهو رقم متميز نظراً إلى كونها جائزة تخصصية في مجال البحوث والابتكارات في مجال المياه، وشملت قائمة المشاركين بعض المشاركات من خارج السلطنة في دليل واضح على أهمية الجائزة وتحقيقها لأهدافها المختلفة.

وفي فئة النشر العلمي، تم استعراض الأوراق العلمية المتأهلة للتقييم النهائي وبلغ عددها 10 أوراق ذات أهمية وعلاقة باحتياجات السلطنة في مجال المياه، وتضم فئة النشر العلمي قسمين، وهما: الباحثون من حملة الدكتوراه، والباحثون الناشئون من غير حملة الدكتوراه، وتبلغ الجائزة لكل قسم 2000 ريال.

وفي فئة الابتكارات، بلغ عدد الابتكارات المتأهلة للتقييم النهائي 8 ابتكارات، حيث قدم المبتكرون عروضاً مرئية عن ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم، وتضم فئة الابتكار ثلاث مراكز وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول خمسة آلاف ريال عماني وجائزة المركز الثاني أربعة آلاف ريال عماني، في حين تبلغ قيمة جائزة المركز الثالث ثلاثة آلاف ريال عماني.

وفي فئة المبتكر الناشئ تنافس (13) مبتكراً ناشئاً من الصفوف العاشر حتى الثاني عشر من مدارس مختلفة يمثلون عدة محافظات تعليمية على الفوز بأحد المراكز الخمسة الأولى المستحقة للجوائز، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول (1200 ريال)، وجائزة المركز الثاني (1000) ريال عماني، وجائزة المركز الثالث (800) ريال عماني، في حين تبلغ قيمة جائزة المركز الرابع والخامس (500) ريال عماني.

وسيتم تكريم الفائزين في مختلف فئات الجائزة يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019م بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

الجدير بالذكر أن جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه تهدف الى تعزيز دور البحث العلمي وتشجيع ودعم المبادرات الابتكارية المتميزة لإيجاد الحلول لقضايا المياه وتعزيز الوعي بمجال المياه بالسلطنة وهي نتاج لتوصيات الندوة الثالثة لكراسي السلطان قابوس العلمية التي أقامها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم يومي 2 و3 أكتوبر 2014م في جامعة طوكيو اليابانية الحاضنة لكرسي السلطان قابوس.