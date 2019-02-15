وزير الداخلية يعود إلى البلاد

عاد إلى البلاد مساء أمس الأول معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قادما من العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمعاليه بالديوان الملكي في العاصمة السعودية الرياض أثناء زيارته.

وترأس معالي السيد وزير الداخلية الجانب العماني في اجتماع سلطات الحدود من الدرجة الأعلى بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وكان في وداع معاليه والوفد المرافق أثناء مغادرته مطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي ناصر الداود نائب وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية

رافق معالي السيد وزير الداخلية وفد رسمي ضم كلا من سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، وسعادة محمد بن يوسف الزرافي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية ، واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وسعادة عبدالله بن عقيل آل إبراهيم المستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار القائم بأعمال نائب محافظ ظفار وسعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ،ووزارة الشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية

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