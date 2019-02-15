ـ عرض حالة مريض تم بث عمليته على الهواء وكيف قام بالمشي وممارسة حياته الطبيعية

تصوير خميس السعيدي

شهد مؤتمر التعافي السريع من العمليات الجراحية أمس تدشين بروتوكول التعافي السريع بعد الجراحة القيصرية في عمان وذلك خلال مؤتمر الشرق الاوسط الثالث الدولي للتعافي السريع بعد الجراحة والذي بدأت فعالياته أمس بالتعاون بين الجمعية العربية للتعافي بعد الجراحة ووزارة الصحة ممثلة في المستشفى السلطاني رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية بالتعاون مع الجمعية الطبية العمانية .

حيث أوضح الدكتور ماهر البحراني استشاري أول تخدير وعناية مركزة بالمستشفى السلطاني أن الهدف من المؤتمر هو تعريف الطاقم الطبي في السلطنة بمبادئ إرشادات التعافي السريع بعد الجراحة وتسليط الضوء على الفوائد الطبية والاقتصادية في تطبيق وتفعيل هذه الإرشادات وبالتالي رفع المستوى العلمي والأكاديمي للأطباء والممرضين والكوادر الطبية المساعدة من العاملين في رعاية المرضى قبل وأثناء وبعد العمليات الجراحية وإدخال مفهوم تحسين التعافي بعد العمليات الجراحية ضمن النظام الصحي للمستشفيات في السلطنة ومناقشة تطبيق مبادئ إرشادات التعافي السريع بعد الجراحة في كافة التخصصات المختلفة ويتناول المؤتمر مساقات علمية متقدمة ستكون مثار نقاش ضمن سلسلة المحاضرات التي يتضمنها برنامج المؤتمر ويقوم الخبراء بالشرح العلمي والمناقشة لكثير من الموضوعات الخاصة بهذا المجال بالإضافة إلى المحاضرات والندوات العلمية .

في بداية أوراق العمل عرض الدكتور مدحت شلبي رئيس الجمعية العربية للتعافي بعد الجراحة نموذج لحالة مرضية أجريت لها عملية جراحية يوم الخميس ضمن التدريب العملي في نقل مباشر للمشاركين في حلقة العمل التي سبقت المؤتمر وكيف استطاع المريض بعد انتهاء العملية المشي وبدء العودة لممارسة الحياة الطبيعية وذلك باستخدام أسلوب التعافي السريع بعد العملية .

كذلك قدم البروفيسور هنريك كهليت محاضرة حول “فلسفة التعافي السريع بعد الجراحة” ركز فيها الحديث حل الاسباب التي تؤدي لبقاء المريض في المؤسسة الصحية وتأخر تعافيه .

هذا وقد شهد حفل الافتتاح تدشين بروتوكول التعافي السريع بعد الجراحة القيصرية في عمان ويهدف هذا البروتوكول إلى شرح كل الإجراءات المتعلقة بعمليات الجراحة القيصرية بهدف التعافي السريع مع الأخذ في الاعتبار التقليل من الأعراض الجانبية .

والمؤتمر يشهد مشاركة ما يقارب (400) مشاركا من الاطباء والممرضين والفنيين والصيادلة والعاملين الصحيين من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة ومن خارجها فيما يحاضر خلاله نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الجراحة والتخدير من عدد من الدول العربية وأوروبا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا .

وفي ختام الافتتاح قام سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمروالذي تشارك فيه عدد من الشركات الدولية.