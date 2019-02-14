ندوة توعية بقيادة شرطة محافظة البريمي

تعزيزاً للشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المرجوة للتواصل بين شرطة عمان السلطانية وكافة شرائح المجتمع، نظمت قيادة شرطة محافظة البريمي ندوة توعوية تحت رعاية العميد محمد بن خلفان الدغيشي قائد شرطة محافظة البريمي وبحضور عدد من أصحاب السعادة ومدراء الدوائر الحكومية وأساتذة الجامعات وطلاب المدارس.

وتم خلال الندوة تقديم أربع أوراق عمل من مختلف الجهات المشاركة استهلت بورقتي عمل حول الابتزاز الالكتروني قدمها يوسف بن أحمد النقبي رئيس ادعاء عام بولاية محضة، تطرق من خلالها إلى طرق الابتزاز وكيفية استدراج الضحية، كما استعرض فيلم توعوي يحاكي قصة واقعية بعدها تم توضيح طرق الإبلاغ والسرية التامة في التعامل معها.

بعدها تناولت الورقة الثالثة التي قدمها الرائد سليمان بن أحمد التمتمي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحديث حول آفة المخدرات، كما استعرض من خلالها بعض القضايا والوسائل المستخدمة في التهريب وتعريف الحضور بالمخاطر والأضرار الصحية المترتبة على صحة المتعاطين.

وجاءت ورقة العمل الرابعة والأخيرة حول حرائق المنازل وكيفية الوقاية من أخطارها كما تم من خلالها استعراض تفاعل بعض المواد التي تؤدي إلى نشوب الحريق، وأهمية اختيار المواد الكهربائية ذات الجودة العالية.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة وطرح الاسئلة من قبل الحضور والرد عليها، كما قام راعي المناسبة والحضور بجولة في حافلة المعرض المتنقل للمخدرات والمؤثرات العقلية والمعرض المصغر لتعريف الحضور بخطورة المخدرات كونها سببا رئيسيا في تفكك الأسرة والمجتمع.